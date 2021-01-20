Члены фракции «Голос» воздержались от голосования за направление этого обращения в суд.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в Конституционный суд с рекомендацией рассмотреть вопрос соответствия Александра Тупицкого должности судьи КСУ.

Об этом секретарь комитета, народный депутат Роман Костенко (фракция "Голос") сообщил в Facebook.

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Он отметил, что сегодня на заседании Комитета ВР по нацбезопасности было рассмотрено обращение комитета в Конституционный суд Украины с рекомендацией рассмотреть вопрос соответствия Тупицкого должности судьи КСУ.

«Основанием такого обращения стала информация, которая распространяется о нем в СМИ, в том числе об участии в преступлениях», - отметил Костенко.

При этом он заявил, что члены фракции «Голос» воздержались от голосования за направление этого обращения в суд. "Мы считаем, что оценку такой информации должны предоставлять правоохранительные органы. По нашему мнению, это не входит в сферу ведения комитета», - добавил Костенко.

По его словам, фракция считает, что кризис доверия к Конституционному суду нужно решать в любом случае, однако это должно происходить в законный способ.

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Автор: Виталий Саенко