В Москве заявил, что решение принято в ответ на якобы "недружественные действия" Украины.

Россия объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Украины в Москве.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте российского МИД.

"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля", - заявили в МИД РФ.

Отмечается, что соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве.

Также в российском МИДе предупредили Украину, что могут принять дополнительные меры в отношении украинских дипломатов, в случае продолжения "враждебных действий" против российских дипломатов.

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Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: главное

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.

В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит "явно враждебный характер в отношении Российской Федерации".

В украинском МИД выразили возмущение инцидентом.

Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.

В то же время Украина решила зеркально выслать российского дипломата из Киева в ответ на провокацию в Санкт-Петербурге.

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Авторы: Александр Топчий, Инна Андалицкая