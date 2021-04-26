Россия объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Украины в Москве.
Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте российского МИД.
"В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, "persona non grata" объявлен сотрудник Посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля", - заявили в МИД РФ.
Отмечается, что соответствующая вербальная нота сегодня была направлена Посольству Украины в Москве.
Также в российском МИДе предупредили Украину, что могут принять дополнительные меры в отношении украинских дипломатов, в случае продолжения "враждебных действий" против российских дипломатов.
Читайте такжеПоявилось видео задержания украинского консула Сосонюка в России
Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге: главное
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждали, что Сосонюк якобы пытался получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных российских правоохранительных органов.
- В ведомстве подчеркнули, что такая деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и носит "явно враждебный характер в отношении Российской Федерации".
- В украинском МИД выразили возмущение инцидентом.
- Впоследствии стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного в Петербурге.
- В то же время Украина решила зеркально выслать российского дипломата из Киева в ответ на провокацию в Санкт-Петербурге.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram