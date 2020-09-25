По словам замминистра, жизнь населения на оккупированных Россией территориях находится под постоянным риском.

Россия не допускает международных правозащитников в оккупированный Крым и поставляет оружие на Донбасс. Таким образом Кремль пытается оправдать агрессию против Украины, считают в отечественном Министерстве иностранных дел.

Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джеппар во время выступления на виртуальной встрече на полях 75-й Генассамблеи ООН, сообщает "Радио Свобода".

"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, искажая принципы R2P. Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизнь населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", - сказала она.

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Отметим, официальной реакции российского МИД на это заявление пока нет.

Российская агрессия в Украине: что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский в ООН подчеркнул, что Российская Федерация усиливает милитаризацию Крыма, что нарушает баланс Черноморского региона.

Оккупация Крыма: хронология

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Юрий Годован