"Волонтеры" ресурса обвинили Бортницкую в "фабрикации уголовных дел".

Судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая попала в "черный список" сайта "Миротворец". Она ранее приняла решение об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Миротворец".

Так, ресурс опубликовал "карточку" с фото Бортницкой 10 января. При этом указано, что она является "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц".

Кроме того, в качестве причины внесения судьи в базу данных "Миротворец" указано "осознанных действий, направленных на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней", "участия в фабрикации т.н. "дела о госизмене Порошенко".

Дело Порошенко - что известно

Пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", в частности, путём закупки угля у самопровозглашенных "республик" на общую сумму около 1,5 млрд грн.

По версии ГБР, закупка топлива в ОРДЛО поставила энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР", подорвав экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Читайте такжеСоциологи узнали, каким политикам чаще всего не доверяют украинцыВ тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

Политик отметил, что намерен по прибытии "появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на безотлагательный прием".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко

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