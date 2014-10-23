Портнов в пятый раз выиграл суд у Генпрокуратуры

Портнов выиграл суд у Генпрокуратуры Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда города Киева по иску руководителя Института правовых реформ, экс–первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова к Генеральной прокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ТСН.

Об этом заявил сам Андрей Портнов сразу после окончания заседания коллегии судей в Апелляционном суде Киева. Портнов сообщил, что суд признал действия Генеральной прокуратуры в отношении него противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права.

Апелляционный суд также обязал Генпрокуратуру в средствах массовой информации публично опровергнуть ранее распространенную информацию и разместить ее сайте ГПУ.

Портнов также напомнил, что это уже его пятый к ряду выигрыш у Генеральной прокуратуры в судах по предъявленным искам и апелляционным жалобам прокуроров и сообщил, что сегодня решение суда вступило в законную силу.