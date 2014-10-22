54% украинцев считают возможной оккупацию Россией других областей - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Институтом Горшенина с 12 по 21 октября 2014 года.

В частности, респондентам был поставлен вопрос об их видении, насколько является вероятным расширение зоны конфликта и оккупации на другие области Украины.

Читайте такжеКремль должен возместить Украине ущерб за оккупацию Крыма и войну на Востоке - опрос УНИАН

Так, 35,3% опрошенных ответили, что такой сценарий скорее вероятный, а 18,9% - что очень вероятный.

Таким образом больше половины респондентов, а именно 54,2%, считает такой сценарий развития событий возможным.

Вместе с тем, 24,7% считают, что такой сценарий скорее не является вероятным, а 7,1% - совершенно не вероятным. При этом, 14,1% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, большинство респондентов считают, что нельзя удовлетворяться миром в обмен на передачу Крыма и Донбасса в состав России. В этом случае 54,4% респондентов считают, что нужно в будущем продолжать бороться за возвращение этих территорий.

24,6% считают, что не нужно бороться за возвращение Крыма и оккупированных частей Донбасса, а 21,1% не смогли ответить.

Опрос проводился во всех областях, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей. В общей сложности опрошено 2 тысячи респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.