Почти 50% избирателей не знают кандидатов своего мажоритарного округа - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом ”Демократические инициативы им. Илька Кучерива” совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 18 октября 2014 года.

Директор фонда ”Демократические инициативы им. Илька Кучерива” Ирина Бекешкина отметила, что на вопрос: «Знаете ли Вы кандидатов в народные депутаты по Вашему избирательному округу?» 47,2% опрошенных ответили, что не знают никого, а всех знают лишь 5,4% респондентов, многих знают - 12,1%, нескольких - 23,3%.

По ее словам, в октябре 2012 года, то есть на прошлых парламентских выборах, когда Украина вернулась к смешанной системе выборов, не знали в то время ни одного кандидата в своих округах только 36,3% опрошенных.

Бекешкина также сообщила, что, согласно данным опроса, 15,9% респондентов окончательно решили, за какого кандидата в своем округе голосовать, еще 18,3% опрошенных отметили, что решили, но не окончательно. Вообще не определились - 54,8%.

«То есть, как будут голосовать в мажоритарных округах - ситуация очень неопределенная», - констатировала Бекешкина.

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По ее словам, многие избиратели проголосует за кандидата, который выдвинут той же партией, за которую они проголосуют по партийным спискам.

Кроме того, Бекешкина отметила, что на вопрос о том, чем должен заниматься депутат-мажоритарщик, избиратели отвечали, что «он должен решать вопрос нашего округа (55% опрошенных), и только 18% считают, что он должен заниматься законотворческой деятельностью».

«То есть, люди выбирают того, кто будет обслуживать их округ. А кто имеет такие возможности? Очевидно, что тот человек, который имеет, прежде всего, финансовые возможности, поэтому за таких кандидатов будут голосовать не только потому, что подкуп прямой есть, а потому что избиратели видят, что с этого депутата что-то можно взять, что-то он может сделать в округе», - сказала она.

При этом эксперт добавила, что избиратели также готовы голосовать «за личность, которая нравится. В 2012 году голосовали только 15%, а сейчас надо нравиться - 33%».

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Бекешкина подчеркнула, что опрос показал рост негативного отношения к подкупу избирателей.

«Если в 2012 году перед выборами 5,5% положительно к этому относились и готовы были проголосовать за этого кандидата, то сейчас их 4%, но уменьшилось нейтральное отношение - в 2012 году - 32%, а сейчас - 21%, а резко отрицательно к подкупу относились в октябре 2012 года - 53%, а сейчас - 63%», - отметила Бекешкина.

«Можно сказать, что с гречкой покончено, гречки стало намного меньше», - добавила она, отметив, что если в октябре 2012 года продуктовые пайки получили 9,5% опрошенных избирателей, то в октябре 2014 года - 3,4%.

Кроме того, по словам Бекешкиной, исследование показало, что сейчас «немного людей, которые готовы голосовать за деньги». Согласно результатам опроса, готовы голосовать за деньги 21% респондентов (в октябре 2012 таких было 31,8%).

Она отметила, что найдены «более изысканные способы для того, чтобы подкупить избирателей, и они совершаются в косвенной форме». По ее словам, нередко в округах кандидаты прибегают к политическим манипуляциям, то есть, в округах есть случаи, когда кандидаты-самовыдвиженцы прикрываются якобы поддержкой партий, в частности, партией «Блок Петра Порошенко» или «Народный фронт».

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме Крыма. Всего опрошено 2 тыс. 25 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.