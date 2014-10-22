Почти 50% избирателей не знают кандидатов своего мажоритарного округа - опрос
47,2% избирателей не знают кандидатов в народные депутаты, которые на выборах 26 октября баллотируются по мажоритарным округам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом ”Демократические инициативы им. Илька Кучерива” совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 18 октября 2014 года.
Директор фонда ”Демократические инициативы им. Илька Кучерива” Ирина Бекешкина отметила, что на вопрос: «Знаете ли Вы кандидатов в народные депутаты по Вашему избирательному округу?» 47,2% опрошенных ответили, что не знают никого, а всех знают лишь 5,4% респондентов, многих знают - 12,1%, нескольких - 23,3%.
По ее словам, в октябре 2012 года, то есть на прошлых парламентских выборах, когда Украина вернулась к смешанной системе выборов, не знали в то время ни одного кандидата в своих округах только 36,3% опрошенных.
Бекешкина также сообщила, что, согласно данным опроса, 15,9% респондентов окончательно решили, за какого кандидата в своем округе голосовать, еще 18,3% опрошенных отметили, что решили, но не окончательно. Вообще не определились - 54,8%.
«То есть, как будут голосовать в мажоритарных округах - ситуация очень неопределенная», - констатировала Бекешкина.
Читайте такжеВ Киеве отдельные мажоритарщики платят за один голос 1200 гривень - исследование
По ее словам, многие избиратели проголосует за кандидата, который выдвинут той же партией, за которую они проголосуют по партийным спискам.
Кроме того, Бекешкина отметила, что на вопрос о том, чем должен заниматься депутат-мажоритарщик, избиратели отвечали, что «он должен решать вопрос нашего округа (55% опрошенных), и только 18% считают, что он должен заниматься законотворческой деятельностью».
«То есть, люди выбирают того, кто будет обслуживать их округ. А кто имеет такие возможности? Очевидно, что тот человек, который имеет, прежде всего, финансовые возможности, поэтому за таких кандидатов будут голосовать не только потому, что подкуп прямой есть, а потому что избиратели видят, что с этого депутата что-то можно взять, что-то он может сделать в округе», - сказала она.
При этом эксперт добавила, что избиратели также готовы голосовать «за личность, которая нравится. В 2012 году голосовали только 15%, а сейчас надо нравиться - 33%».
Читайте такжеВ Раду пока проходят четыре партии – опрос
Бекешкина подчеркнула, что опрос показал рост негативного отношения к подкупу избирателей.
«Если в 2012 году перед выборами 5,5% положительно к этому относились и готовы были проголосовать за этого кандидата, то сейчас их 4%, но уменьшилось нейтральное отношение - в 2012 году - 32%, а сейчас - 21%, а резко отрицательно к подкупу относились в октябре 2012 года - 53%, а сейчас - 63%», - отметила Бекешкина.
«Можно сказать, что с гречкой покончено, гречки стало намного меньше», - добавила она, отметив, что если в октябре 2012 года продуктовые пайки получили 9,5% опрошенных избирателей, то в октябре 2014 года - 3,4%.
Кроме того, по словам Бекешкиной, исследование показало, что сейчас «немного людей, которые готовы голосовать за деньги». Согласно результатам опроса, готовы голосовать за деньги 21% респондентов (в октябре 2012 таких было 31,8%).
Она отметила, что найдены «более изысканные способы для того, чтобы подкупить избирателей, и они совершаются в косвенной форме». По ее словам, нередко в округах кандидаты прибегают к политическим манипуляциям, то есть, в округах есть случаи, когда кандидаты-самовыдвиженцы прикрываются якобы поддержкой партий, в частности, партией «Блок Петра Порошенко» или «Народный фронт».
Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме Крыма. Всего опрошено 2 тыс. 25 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.