Автомайдан требует объединить все дела о преследовании активистов в одно

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Автомайдана Роман Маселко.

По его словам, весной этого года было открыто 135 уголовных производств по фактам противоправных действий в отношении автомайдановцев. Впоследствии 50 из них было закрыто, а остальные - объединены в 30 уголовных дел. В то же время он прибавил, что, по последней информации, ранее закрытые уголовные производства были опять открыты.

“Однако мы требуем, чтобы все эти уголовные производства были объединены в одно и его расследованием занялась Генеральная прокуратура”, - подчеркнул Маселко.

Также он отметил, что к фальсификациям административных дел против автомайдановцев причастны 200 инспекторов Госавтоинспекции и 84 судей. Преимущественно это работники милиции Киева и области, а также киевские судьи, прибавил адвокат.

Кроме того, Маселко отметил, что до сих пор не установлено, кто зимой «слил» в Интернет базу данных на автомайдановцев с их домашними адресами, марками и номерами автомобилей.

В настоящее время акция автомайдановцев возле здания Генпрокуратуры продолжается.

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Сейчас представители Автомайдана находятся в приемной в здании ГПУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, несколько десятков активистов Автомайдана прибыли на своих автомобилях к зданию Генеральной прокуратуры Украины, где начали акцию с требованием отчитаться о расследовании дел против работников ГАИ и судей, которые зимой во время Майдана незаконно составляли админпротоколы на автомайдановцев и лишали их права руководить транспортными средствами.