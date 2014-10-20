За преследование участников Автомайдана будут судить начальника отделения ГАИ

Прокуратура направила в суд первый обвинительный акт в отношении начальника отделения ГАИ за преследование участников Автомайдана, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В частности, в ГПУ отмечают, что «общественностью и руководством государства предъявляются особые требования к расследованию уголовных производств, связанных с противоправными действиями, совершенными работниками правоохранительных органов в отношении участников массовых акций протеста в Украине, которые начались в ноябре прошлого года. Особенно широкую общественную огласку приобрел факт преследований во время протестных событий правоохранительными органами активистов Автомайдана, фальсификации в отношении них официальных документов с целью привлечения их к административной ответственности, а, следовательно, препятствие дальнейшему активному участию в мирных акциях протеста. Состояние досудебного расследования по этим уголовным производствам находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины».

Как следствие, отмечают в ГПУ, следователями прокуратуры Киевской области завершено досудебное расследование и 15 октября 2014 года направлен в суд первый обвинительный акт в отношении начальника отделения Государственной автомобильной инспекции одного из районных отделений ГУ МВД Украины в Киевской области по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Как установлено следствием, он в период протестных акций, которые начались в ноябре 2013 года, в нарушение требований действующего законодательства внес в протоколы об административных правонарушениях заведомо неправдивые сведения о якобы невыполнении 13-ю владельцами транспортных средств требований об остановке и нарушении ими в связи с этим требований п.2.4 Правил дорожного движения, за что предусмотрена ответственность по ст.122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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«Работа над установлением обстоятельств совершения аналогичных правонарушений в отношении других участников акций протеста продолжается, принимаются дополнительные меры для завершения досудебного расследования и привлечения к уголовной ответственности остальных работников Госавтоинспекции за допущенные преследования участников Автомайдана», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Автомайдан пообещал, что 22 октября проведет возле Генеральной прокуратуры Украины пикет с требованием отчитаться о ходе расследований дел относительно законности действий судей и работников правоохранительных органов по отншению к автомайдановцам.

Он отметил, что за 7 месяцев после Майдана ни один судья или инспектор ГАИ, которые были причастны к неправомерному задержанию или лишению прав представителей Автомайдана, не наказан.

В соответствии с информацией адвоката, одного из представителей потерпевших участников Автомайдана Романа Маселко, активисты собрали данные, в частности, о 61 инспекторе ГАИ, причастном к лишению активистов прав или их задержанию. «Официально, скорее всего, их больше. Но это собрано на основании копий рапортов, собранных от потерпевших», - отметил адвокат, добавив, что составляли протоколы на основании этих рапортов больше 200 инспекторов.

«Также есть перечень свыше 85 судей, которые выносили на основании этих фальсифицированных рапортов решение только о лишении прав за то, что они просто сели в автомобиль и поехали к Межигорью. Здесь не включены другие кричащие факты, когда людей арестовывали, бросали за решетку, лишали людей права на мирные собрания», - сообщил Маселко.

Дела, по его словам, очень элементарные и чтобы их расследовать достаточно двух недель. «Доказательная база огромная, потерпевшие все готовы сотрудничать, предоставлять информацию, временная следственная комиссия и активисты – все способствуют тому, чтобы должным образом расследовать и выполнить одно из главных требований Майдана – привлечь виновных к ответственности. К сожалению, после 7 месяцев юридической работы результата нуль», - заявил он.

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Более того, по его словам, есть подтверждение того, что все даишники действовали по единой инструкции по отношению к автомайдановцам.

Ссылаясь на официальную информацию ГПУ активист сообщил, что в настоящее время 51 дело в отношении сотрудников ГАИ закрыто на основании «отсутствия состава преступления». «Осталось 30 производств. Решение об отстранении от занимаемых должностей не принималось. То есть, все работники продолжают работать на своих местах», - заметил юрист.