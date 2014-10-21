Турчинов считает, что военным в зоне АТО можно предоставить возможность проголосовать

Военным в зоне АТО может быть предоставлена ​​возможность проголосовать на внеочередных парламентских выборах. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в интервью программе «ТСН» телеканала «1 +1».

Он отметил: «При желании ЦИК вместе с руководством военного ведомства может найти формат как это сделать. То есть это надо просто проявить желание». По его словам, «огромное количество военных защищает страну за пределами, безусловно, воинских частей и этот вопрос надо было урегулировать законодательно».

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Турчинов отметил, что это не удалось сделать потому, что был «к сожалению, знаете этот цинизм, формат с одной стороны популизма, а с другой - исключительно провокационных решений насчет не голосования за этот проект».

На вопрос журналиста есть для него убедительными аргументы фракции «Батькивщина» о том, что возможные манипуляции, в частности, использование админресурса, Турчинов отметил: «Совсем не убедительны, так как на фронте люди, манипулировать которыми практически невозможно. Это унизительные аргументы и главное, что они лживы».