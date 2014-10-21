Тягнибок: Продавая места в списках, украинские партии превращаются в коммерческие проекты

«Верховная Рада Украины - не базар, на котором постоянно что-то продают или покупают - парламентарии нового созыва таки должны понять эту простую истину», - заявил глава ВО «Свобода».

Лидер националистов отметил, что первоочередная функция исполнительного комитета любой партии заключается в качественном отборе кандидатов в депутаты и формировании адекватных, а не популистских списков: «Именно поэтому "Свобода" никогда не подторговывала местами в списке, потому что депутат, который купил место в партийном списке, стремится как можно скорее "отбить" затраченные средства, поэтому и готов в любой момент стать "тушкой" и голосовать не по совести, а за тридцать сребреников».

По словам Тягнибока, при составлении избирательного списка ВО «Свобода» всегда руководствуется единственным принципом - соответствием кандидата идеологии силы и историей его работы в рядах объединения или непосредственно в парламенте.

«В нашем списке те, кто прошел проверку, разделяют наши идеи и способны реализовывать их в своей деятельности. Именно поэтому "Свобода" в Верховной Раде обеспечивает стопроцентные голосования за все законопроекты, которые мы поддерживаем, именно поэтому мы не прогуливаем заседания парламента и никогда не было "тушек". Ибо только проверенный список членов политической силы обеспечивает дисциплину и необходимый избирателям результат», - отметил лидер силы.

Он также отметил, что ВО «Свобода» на эти внеочередные выборы идет с проверенной командой, несмотря на то, что большинство партий, которые принимают участие в гонках, на этот раз включили в свои списки общественных деятелей и бойцов АТО.

«Фактически в нашей первой десятке появилось лишь одно новое имя - Алексей Миргородский. Он командир взвода 22-го мотопехотного батальона, который дислоцируется в зоне АТО. Но это не комбат, привлеченный для получения политических баллов. Алексей уже несколько лет возглавляет Харьковскую областную организацию "Свободы". Также и общественные активисты - возможно, их привлечение является новинкой для каких-то политических сил, но большинство свободовцев сами были активистами до начала политической карьеры», - отметил Олег Тягнибок.

Напомним, что даже во время ХХІХ Съезда Всеукраинского объединения «Свобода» 14 сентября в Киеве Алексей Миргородский не присутствовал, потому что находился в зоне АТО. К участникам съезда он обратился с аудиообращением.