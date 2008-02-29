Ющенко опять зовут в Раду - как знак разблокирования

Во вторник, 4 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит в парламенте с Ежегодным посланием, если работа Верховной Рады будет разблокирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя итоги заседания рабочей группы по разблокированию работы парламента.

По его словам, было бы знаковым, если работа парламента возобновилась с Ежегодного обращения Президента. Поэтому рабочая группа предусмотрела в расписании заседаний, что это обращение будет произнесено во вторник.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что окончательно расписание пленарных заседаний будет утверждено в понедельник на заседании Согласительного совета лидеров фракций парламента.