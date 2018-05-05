Неделя в цифрах

0,2% украинцевсчитают свои семьи богатыми, а 6,3% - нищими. Кроме того, согласно результатам социологического мониторинга Института социологии НАН Украины, зажиточными свои семьи считают 1,1% опрошенных, 52,2% респондентов оценивают свое материальное положение как «среднее», а 40,1% называют себя бедными.

1 непризнанное в мире государство – Абхазия – получило от России предложение о создании объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и Абхазии «для отражения агрессии (вооруженного нападения) в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и формирование органов управления этой группировкой».

1,5 часа продлился рабочий завтрак с участием президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина в Милане. Помимо Путина и Порошенко в переговорах приняли участие премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, а также руководители Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и Герман ван Ромпей. Лидеры Евросоюза по-разному оценили результаты этой встречи.

3,5-метровый деревянный крест был установлен в Харькове перед постаментом недавно снесенного памятника Владимиру Ленину на площади Свободы.

4 месяца необходимо Украине, чтобы завершить погашение долга за газ России. Киев готов осуществить первый транш в сумме 1,451 млрд долларов, а оставшуюся сумму выплатить до марта 2015 года равномерными траншами. В свою очередь, Россия готова ждать только до конца текущего года.

5 новых стран - Черногория, Исландия и Албания, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к санкциям Евросоюза против России.

14% россиянотносятся к идее возвращения Крыма Украине «положительно» (7%) или «скорее положительно» (7%), по данным опроса, проведенного российским Левада-центром. При этом 79% жителей РФ относятся к этой идее скорее отрицательно (28%) или резко отрицательно (51%).

15 правоохранителейпострадали во время событий под Верховной Радой 14 октября. За участие в столкновениях под парламентом был задержан41 правонарушитель.

19 печатных СМИ были лишены Государственной службой регистрации свидетельств о государственной регистрации в связи с нарушением закона «О печатных средствах массовой информации в Украине».

30% округов на досрочных парламентских выборах попали «под удар» прямого или косвенного подкупа со стороны кандидатов в депутаты. По данным Комитета избирателей Украины, 90% таких нарушений осуществляются со стороны мажоритарщиков.

35-40% может составить явка на досрочных парламентских выборах в Луганской области. По мнению губернатора Луганщины, если ситуация в регионе ухудшится, избирателей будет еще меньше.

39 сотрудников Кабмина уволены после вступления в силу закона «Об очищении власти». По словам премьера Арсения Яценюка, 19 чиновников подали заявления об увольнении по собственному желанию, 20 человек увольняются на основании прямой нормы закона о люстрации.

50 передвижных утепленных блочных помещений-блиндажейизготовили работники металлургических предприятий на юге Донецкой области для украинских силовиков, находящихся в зоне АТО. В полевых расположениях и на блокпостах уже установлено 25 таких временных жилищ. Всего планируется изготовить 100 утепленных блиндажей.

53 шахты, подчиненных Минэнергоугля, находятся на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемой террористами, а 37 шахт находятся на территории, контролируемой властями Украины. Из них 25 шахт работают в режиме угледобычи, 12 шахт - в режиме поддержки жизнедеятельности.

60% ВВП может составить уровень государственного долга Украины до конца текущего года. Таким образом, он достигнет небезопасной величины.

68 украинских военных и 51 гражданскихпогибли за время перемирия. В МИД сообщают, что боевики нарушали режим прекращения огня более 1,4 раз.

80 километров противотанкового рва шириной не менее 3 метровпрокопано с украинской стороны на участке восточного регионального управления Государственной пограничной службы на границе с Россией. В целом, на границе с Россией обустроено62 км противотанкового рва и 50 км других заграждений. Тем не менее, по данным пограничников, Украина не контролирует298,5 км государственной границы с РФ в Донецкой и Луганской областях.

83,86 долларов за баррель составила на этой неделе цена на нефть Brent, так как инвесторы уже не рассчитывают на сокращение добычи ОПЕК. Тем временем, в проекте госбюджета России на 2015 год, цена запланирована на уровне 100 долларов за баррель нефти сорта Urals. Котировки Urals обычно на 1-2 доллара ниже котировки Brent. В целом, от каждого падения цены на нефть на 1 доллар, бюджет России теряет2 млрд долларов.

93 судна из 24 стран мира осуществили 152 захода в порты Автономной Республики Крым и города Севастополя с июня по середину октября текущего года. Таким образом, был нарушен правовой режим временно оккупированной украинской территории, а именно - требования Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

131 российского военногоразыскивают родственники, обратившись в Службу безопасности Украины. По мнению россиян, их близкие могли быть отправлены в Украину, но их судьба, на сегодняшний день, неизвестна. Позже 16 из пропавших на территории Украины россиян были переданы в РФ в формате двусторонней передачи пленных в рамках мирного плана президента Украины и по исполнение Минских договоренностей.

141 уголовное дело по фактам подкупа избирателей было возбуждено в Украине с начала избирательного процесса. Наибольшее количество таких дел зарегистрировано в Запорожской (14), Киевской (11), Харьковской (11), Одесской (15), Житомирской (9), Донецкой (7) областях и в г. Киеве (14).

278 народных депутатовпроголосовали за принятие закона «О национальном антикоррупционном бюро Украины».

300 срочников Национальной гвардии провели митинг под Администрацией президента с требованием демобилизации и возвращения домой.

330 бойцов сил АТОчислятся пропавшими без вести на Донбассе. Еще 357 считаются взятыми в плен.

500 анализов ДНК людей, чьи родные пропали в зоне проведения АТО, были проведены в Украине. Специалисты отмечают, что этот процесс затянется надолго, поскольку в стране нет мощностей для быстрого проведения исследований.

843 столичных дома «Киевэнерго» может оставить без отопления из-за незаключения договоров на теплоснабжение объединениями совладельцев многоэтажных домов и жилищно-строительными кооперативами.

982 автомобилязастряли на Керченской переправе. В частности, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают 552 автомобилей, а на другой стороне, в порту «Крым» — 430.

1 056 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Украины на досрочную парламентскую кампанию.

1 500 военнослужащих, которые участвовали в АТО, нуждаются в протезировании конечностей.

4 447 человекумерли от лихорадки Эбола. Число зарегистрированных случаев инфекции достигло 8914. При этом, по данным ВОЗ, в затронутых эпидемией регионах фиксируются далеко не все случаи инфекции. В связи с этим данные по Гвинее нужно умножать на 1,5, по Сьерра-Леоне – на 2 и по Либерии в 2,5 раза.

15 000 милиционеров, которые в прошлом служили Украине, перешли на сторону боевиков. В этой связи, они уволены из МВД, не получают зарплату и лишены всех социальных гарантий.

184 000 долларов будет стоить проведение национального экзит-пола на досрочных парламентских выборах. Экзит-пол будут финансировать международный фонд «Возрождение», программа Matra посольства Нидерландов в Украине, Национальный фонд поддержки демократии (США), PACT (проект UNITER), а также Евросоюз, от которого уже поступило наибольшее количество средств – 60 тыс евро.

417 246 человек являются внутренними переселенцами из Крыма, Донецкой и Луганской областей по состоянию на 17 октября.

700 000 человекпроживает в Донецке в настоящее время. По подсчетам мэрии, 20% жителей не планируют возвращаться в город.

330 700 000 гривен госкомпания «Укртрансгаз» потратила на подготовку газотранспортной системы Украины к отопительному сезону, который начинается с 1 ноября 2014 года.

701 323 000 гривен Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

3 900 000 000 гривен из Крымского хранилища НБУ планирует вернуть глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

5 000 000 000 долларов до конца года составят потери украинских экспортеров, работающих на российским рынке, из-за торговых ограничений, введенных российскими властями в отношении украинских товаров.

6 000 000 000 долларов Банк России продал для поддержки валютного курса и спасения рубля с начала октября.

Маргарита Андреева