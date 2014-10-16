Милиция задержала 41 участника столкновений под Радой

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

“Во время прохождения возле Верховной Рады участники марша сделали попытку пройти к входной двери здания ВР. Это стало причиной возникновения давки, которая переросла в драку с представителями милиции. Во время драки у правоохранителей выдирали из рук радиостанции и резиновые дубинки, также из толпы бросали петарды, камни, дымовые шашки, взрывпакеты и применяли спецсредства слезоточивого действия, разбили несколько окон в здании ВР”, - говорится в сообщении.

Как отмечает МВД, «в результате беспорядков, организованных возле ВР, был задержан 41 нарушитель общественного порядка. 10 из задержанных были арестованы в порядке статьи 208 УПК, в отношении 17 составлены административные протоколы по статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Остальные 14 граждан отпущены, поскольку в отношении них в настоящее время отсутствуют доказательства совершения ими преступлений или административных правонарушений».

Как сообщал УНИАН, 14 октября около 12.00 в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросали «коктейли Молотова» и петарды в здание Верховной Рады. Также они устроили стычки с правоохранителями, стреляли по окнам здания из травматического оружия и рогаток.

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Получили ранения 17 правоохранителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Из-за этих провокаций председатель ВР Александр Турчинов был вынужден досрочно закрыть последнее пленарное заседание Верховной Рады 7-го созыва.

Позже на сайте «Правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимают участия в мероприятиях возле здания парламента.

Столичная милиция открыла производство по статье «хулиганство» Уголовного кодекса Украины.