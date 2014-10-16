Аваков: на Донбассе около 15 тыс. милиционеров перешли на сторону боевиков
Порядка 15 тыс. милиционеров, которые в прошлом служили Украине, перешли на сторону боевиков.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Министр заявил, что "все те, кто остался на территории, оккупированной русскими бандитами, все эти люди уволены из МВД и зарплату не получают. И лишены всех социальных гарантий. Это процедура достаточно долгая, но она идет. В Луганской и Донецкой областях порядка 15 тыс. милиционеров, которые в прошлом служили в Украине, а сейчас служат непонятно кому".
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"Около трех месяцев назад мной издан приказ для всех милиционеров, находящихся вне зоны контроля украинской власти, в течение двух недель выйти из зоны, контролируемой боевиками, в распоряжение - каждому был указан пункт, куда ему выйти: Мариуполь, Краматорск и так далее. Все, кто выйдут, будут считаться на службе в МВД, все, кто не выйдут, по сути, являются предателями", - сказал министр.