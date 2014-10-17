За пять месяцев суда 24 стран заходили в закрытые порты оккупированного Крыма - источник

Этим был нарушен правовой режим временно оккупированной украинской территории, а именно - требования Закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Об этом УНИАН сообщил эксперт, близкий к одному из портов Крыма.

По его словам, чаще всего нарушителями становились судна, менеджмент которых осуществляли компании таких стран, как Турция, Российская Федерация, Греция и Румыния.

Эксперт подчеркнул, что в цивилизованном мире заход судна в порт, расположенный на временно оккупированной территории, однозначно должен расцениваться как недружественный акт, а в соответствии со статьей 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) такие действия еще и содержат признаки преступления.

Как добавил собеседник агентства, наиболее досадным является то, что "такое происходит на фоне подписания почти всеми странами, к которым принадлежат компании-судновладельцы и флаги судов-нарушителей, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года, чем последние не признали любые изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Читайте такжеУкраина направила РФ ноту из-за открытия морских портов в оккупированном КрымуКроме того, отметил эксперт, 17 марта текущего года Совет Евросоюза также осудила нарушения Российской Федерацией целостности и неприкосновенности территории Украины, ее суверенитета, а 25 июля, как известно, она применила экономические санкции в отношении государственных предприятий «Севастопольский морской торговый порт» и «Керченский морской торговый порт» за их фактическое присвоение самопровозглашенной Республикой Крым.

В связи с последним, источник также считает непонятна ситуация, когда в список, в котором содержатся порты Севастополя и Керчи, почему-то не попали другие порты государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», а именно порты Евпатории, Феодосии и Ялты, которым данное обстоятельство позволяет обходить установленный регламент экономических санкций Евросоюза.

Читайте такжеРумынские судна нарушают режим оккупированной территории КрымаКак отметил эксперт, к большому сожалению, фиксируются также факты бездействия со стороны соответствующих органов Украины относительно введения ответственности в отношении судовладельцев, капитанов и экипажей судов-нарушителей, которые неоднократно посещали временно оккупированную территорию, а затем без каких-либо правовых последствий для них - посещали порты материковой части Украины. Причем, добавил он, некоторые суда-нарушители даже по несколько раз побывали в этих портах.

По мнению эксперта, государственные органы Украины в сложившейся ситуации должны действовать решительнее, настойчивее и принципиально, полностью обеспечить соответствующее реагирование на правовом и дипломатическом уровнях.