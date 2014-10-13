Более тысячи международных наблюдателей зарегистрировались на выборы в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на сегодняшнем заседании было зарегистрировано еще 546 международных наблюдателей.

В частности, 134 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; 185 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO); 144 - от Канадской миссии наблюдения за выборами (CANEOM); 49 - от Украинского конгрессового комитета Америки; 25 - от Международной комиссии по правам человека; 2 - от Французской Республики; 3 - от Канады и 4 - от Японии.

Читайте такжеСемь партий имеют шанс пройти в ВР - опрос Напомним, ранее ЦИК зарегистрировала 510 международных наблюдателей. Таким образом, на сегодня, зарегистрировано 1056 международных наблюдателей.