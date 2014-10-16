Опрос: 14% россиян готовы вернуть Крым

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного российским Левада-центром.

При этом 79% жителей РФ относятся к этой идее скорее отрицательно (28%) или резко отрицательно (51%).

Также снизилась доля мнений о том, что санкции Запада направлены в первую очередь против лиц, отвечающих за политику России в отношении Украины (42% в мае против 30% в сентябре) и выросла о том, что санкции направлены против широких слоев населения (27% в мае против 41% в сентябре).

Читайте такжеОпрос: почти половина россиян не видит в стране культа личности Путина Опрос проведен 26 – 29 сентября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1630 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не собирается возвращать Крым, если станет президентом.