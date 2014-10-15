Украина не контролирует почти 300 километров границы с Россией

Государственная пограничная служба Украины не контролирует 298,5 км государственной границы с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Москаленко.

“178,5 км протяженности Донецкой границы, 120 км - Луганской под контролем сепаратистов”, - сказал Москаленко.