Украина не контролирует почти 300 километров границы с Россией
12:50, 15 октября 2014Политика
0 0
Часть госграницы с Россией в Донецкой и Луганской областях находится под контролем боевиков.
Часть границы с Россией контролируют боевики / mischko.livejournal.com
Государственная пограничная служба Украины не контролирует 298,5 км государственной границы с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.
Читайте такжеУкраина уже отгородилась от России 80 километрами противотанкового рва
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Москаленко.
“178,5 км протяженности Донецкой границы, 120 км - Луганской под контролем сепаратистов”, - сказал Москаленко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter