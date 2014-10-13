Около 300 срочников Нацгвардии пикетируют АП с требованием демобилизации

О таком своем требовании они сообщили корреспонденту УНИАН.

Вместе с тем, бойцы Нацгвардии опровергаютсообщения в отдельных СМИ, что причиной того, что они оставили часть в Новых Петровцах под Киевом, является невыплата зарплаты.

Количество митингующих растет. Подходы к АП охраняет кордон милиции. Бойцы Нацгвардии восклицают: "Дембель, дембель!". Ситуация пока спокойная.

Ранее командование Национальной гвардии официально сообщило, что "проводит переговоры с группой военнослужащих срочной службы, которые вышли на акцию протеста в одной из частей под Киевом".

"Военнослужащие срочной службы, которые отслужили отведенный срок, требуют демобилизации. В настоящее время между сторонами продолжается переговорный процесс с целью урегулирования конфликтной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии, обнародованном 13 октября.

Также в пресс-службе отмечают, что руководство Нацгвардии разъясняет военнослужащим "позицию государства по поводу отсрочки демобилизации и последствия организации данной акции", не уточнив, о каких позиции государства и последствиях идет речь.