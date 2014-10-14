В Донецке остаются 700 тыс. человек

Об этом сообщил заместитель городского председателя Донецка Константин Савинов, передают "Новости Донбасса".

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"По нашим прогнозам, 20% жителей не вернется, они устроились и решили остаться в других регионах России и Украины. Помимо всего прочего, это означает, что владельцы 30 тыс. квартир не будут платить за отопление и другие услуги ЖКХ. Для бюджета города это большая брешь, потому что многие из этих квартир будут продолжать отапливать", - заявил Константин Савинов.