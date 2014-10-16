Госкомтелерадио аннулировало лицензии 19 "сепаратистских изданий"

Об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

В связи с нарушением Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине» Государственной регистрационной службой признаны утратившими силу свидетельства о государственной регистрации 19 печатных СМИ.

В частности, это сборник "Україна. Південний регіон. Новороссийский календарь"; газеты «Новороссийский курьер», «Русский мир Украины», «Русская культура Украины», «Руський блок. Україна», «Русский блок. Украина», «Червона зірка», «Красная звезда»; а также журналы «Російська мова та література в навчальних закладах», «Русский язык и литература в учебных заведениях», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе», «Російський профіль», «Русский профиль», «Russian profile», «Russischer profile»,«Російський рок», «Русский рок», «Личности России», «Persons of Russia».

Читайте такжеВ Херсонской области задержали экстремистов, которые распространяли газету "Новороссия""Госкомтелерадио и в дальнейшем будет прилагать усилия для безусловного выполнения всеми субъектами информационной деятельности действующего законодательства", -отметил директор департамента информационной политики Госкомтелерадио украины Богдан Червак.

В связи с чем эти издания признаны сепаратистскими, на сайте не указано.