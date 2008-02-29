Встреча в Кремле президента Владимира Путина с венгерским премьером Ференцем Дьюрчанем завершила подготовительный этап проекта газопровода South Stream ("Южный поток") из России в Европу через Черное море. Венгрия создаст СП с "Газпромом" по строительству своего участка South Stream. Но у проекта могут появиться новые проблемы. Морской участок газопровода пройдет по экономической зоне Украины, с которой Россия находится в остром конфликте по газу. В результате Киев может затянуть реализацию проекта и получить новый инструмент давления на Москву в газовых переговорах.

South Stream пройдет из России в Болгарию по дну Черного моря, а затем разделится на две ветки — через Сербию (с ней подписано аналогичное соглашение) и Венгрию в Австрию и через Грецию на юг Италии. Мощность газопровода — 30 млрд кубометров газа в год. Партнером "Газпрома" по проекту выступает итальянская Eni. Завершить строительство планируется в 2012 году. Заместитель главы Минпромэнерго Анатолий Яновский подтвердил, что для строительства газопровода потребуется согласие Украины и Румынии. Для этого, пояснил чиновник, придется, как по Nord Stream, проводить экологическую экспертизу, которая должна быть согласована с правительствами стран, в экономической зоне которых пройдет газопровод. Ст. 79 Конвенции ООН по морскому праву предусматривает, что "определение трассы для прокладки подводных трубопроводов на континентальном шельфе осуществляется с согласия прибрежного государства". "Запретить строительство газопровода Украина не может, но она должна согласовать маршрут трубопровода и его экологическую экспертизу",— уточняет Григорий Вильчек. По законодательству Украины этот срок ограничен одним годом. Таким образом, у Украины появился новый рычаг давления на Россию в условиях развернувшегося в последние недели острого газового конфликта двух стран.

РБК