В Милане Порошенко проводит ряд встреч с лидерами ЕС (фото)

13:56, 17 октября 2014
Политика
0

Президент Петр Порошенко находится с двухдневным рабочим визитом в Милане.

REUTERS

В рамках визита украинский президент проводит ряд встреч, на которых главной темой является решение конфликта на Донбассе. В ходе двусторонних и много сторонних переговоров с Петром Порошенко европейские лидеры выразили безоговорочную поддержку Украины и заинтересованность в скорейшем прекращении противостояния с РФ.

Порошенко , Путин и глава правительства Италии во время встречи в широком формате
Порошенко , Путин и глава правительства Италии во время встречи в широком формате  /  © REUTERS
Порошенко встретился с Жозе Мануэлем Баррозу
Порошенко встретился с Жозе Мануэлем Баррозу /  © REUTERS
Порошенко прибыл на встречу с лидерами ЕС
Порошенко прибыл на встречу с лидерами ЕС /  © REUTERS
Многосторонняя встреча лидеров ЕС с президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным
Многосторонняя встреча лидеров ЕС с президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным /  © REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд /  © REUTERS
Порошенко позавтракал с канцлером Германии Ангелой Меркель
Порошенко позавтракал с канцлером Германии Ангелой Меркель /  © REUTERS
Встреча президента Украины с президентом Италии Джорджио Наполитано
Встреча президента Украины с президентом Италии Джорджио Наполитано  /  © REUTERS
Порошенко прибыл на встречу с лидерами ЕС
Порошенко прибыл на встречу с лидерами ЕС /  © REUTERS
Президент Совета Европы Герман Ван Ромпей
Президент Совета Европы Герман Ван Ромпей /  © REUTERS
Премьер-министр Италии Маттео Ренци
Премьер-министр Италии Маттео Ренци /  © REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Маттео Ренци /  © REUTERS
Порошенко встретился с лидерами ЕС Германом Ван Ромпеем и Жозе Мануэлем Баррозу
Порошенко встретился с лидерами ЕС Германом Ван Ромпеем и Жозе Мануэлем Баррозу /  © REUTERS
Встреча президента Украины с премьер-министром Италии Маттео Ренци
Встреча президента Украины с премьер-министром Италии Маттео Ренци /  © REUTERS
Премьер-министр Финляндии Александер Стубб
Премьер-министр Финляндии Александер Стубб /  © REUTERS
Премьер-министр Италии Маттео Ренци
Премьер-министр Италии Маттео Ренци /  © REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Южной Кореи Пак Кин Хе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Южной Кореи Пак Кин Хе /  © REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель /  © REUTERS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter