В Милане Порошенко проводит ряд встреч с лидерами ЕС (фото)

В рамках визита украинский президент проводит ряд встреч, на которых главной темой является решение конфликта на Донбассе. В ходе двусторонних и много сторонних переговоров с Петром Порошенко европейские лидеры выразили безоговорочную поддержку Украины и заинтересованность в скорейшем прекращении противостояния с РФ.