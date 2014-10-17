В Милане Порошенко проводит ряд встреч с лидерами ЕС (фото)
13:56, 17 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко находится с двухдневным рабочим визитом в Милане.
REUTERS
В рамках визита украинский президент проводит ряд встреч, на которых главной темой является решение конфликта на Донбассе. В ходе двусторонних и много сторонних переговоров с Петром Порошенко европейские лидеры выразили безоговорочную поддержку Украины и заинтересованность в скорейшем прекращении противостояния с РФ.
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