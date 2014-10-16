Меркель отменила встречу с Путним из-за его опоздания

Путин с опозданием прибыл в Милан после поездки в Белград..

Встреча Путина и Меркель была запланирована после общения украинского лидера Петра Порошенко и немецкого канцлера.

Сейчас неизвестно, состоится ли встреча Путина и Меркель позже сегодня, ведь поздно вечером запланирована официальный ужин участников дипломатической встречи в Милане.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков надеется, что до конца дня удастся согласовать время встречи лидеров двух стран.

Вероятно, что немецкий канцлер встретится с Путиным во время завтрака, в пятницу, 17 октября.

По материалам DW.DE, ТАСС