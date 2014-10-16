Порошенко встретился с Меркель (фото)

Фото двусторонней встречи размещено на странице Порошенко в Твиттер.

Перед этим президент Украины выразил благодарность представителям украинской диаспоры за теплую встречу в Милане.

«Благодарен украинским диаспорянам за теплую встречу в Милане. Слава Украине!», - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16-17 октября Порошенко посещает с рабочим визитом Италию.

В планах президента двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем совета министров Италии Маттео Ренци, президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

17 октября состоится встреча президента Украины в многостороннем формате с канцлером Германии, президентом Франции Франсуа Олландом, председателем совета министров Италии Маттео Ренци, президентом России Владимиром Путиным, президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии.

Также Петр Порошенко проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Польши, Швеции и Японии Евой Копач, Стефаном Левеном и Синдзо Абэ.