Порошенко встретился с Меркель (фото)
В Милане (Италия) проходит встреча президента Украины Петра Порошенко с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Фото двусторонней встречи размещено на странице Порошенко в Твиттер.
Перед этим президент Украины выразил благодарность представителям украинской диаспоры за теплую встречу в Милане.
«Благодарен украинским диаспорянам за теплую встречу в Милане. Слава Украине!», - написал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 16-17 октября Порошенко посещает с рабочим визитом Италию.
В планах президента двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем совета министров Италии Маттео Ренци, президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.
17 октября состоится встреча президента Украины в многостороннем формате с канцлером Германии, президентом Франции Франсуа Олландом, председателем совета министров Италии Маттео Ренци, президентом России Владимиром Путиным, президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии.
Также Петр Порошенко проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Польши, Швеции и Японии Евой Копач, Стефаном Левеном и Синдзо Абэ.