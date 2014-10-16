Обнародована программа визита Порошенко на саммит ASEM

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В рамках двухдневного визита запланирован ряд встреч в двустороннем и многостороннем форматах.

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В частности, 16 октября состоятся двусторонние встречи президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем совета министров Италии Маттео Ренци, президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

17 октября состоится встреча президента Украины в многостороннем формате с канцлером Германии, президентом Франции Франсуа Олландом, председателем совета министров Италии, президентом России Владимиром Путиным, президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии.

Также Петр Порошенко проведет двусторонние встречи с премьер-министрами Польши, Швеции и Японии Евой Копач, Стефаном Левеном и Синдзо Абэ.