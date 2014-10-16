Порошенко прибыл в Милан и встретился с диаспорой (фото)
18:53, 16 октября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко прибыл в Милан на саммит ASEM. После прибытия глава государства встретился с украинской диаспорой.
Порошенко прибыл на саммит в Милан / фото "Твиттер" администрации президента
После прибытия президент провел встречу с представителями украинской диаспоры в Милане. Об этом он сообщил в своем "Твиттере".
Вже в Мілані. В рамках мого робочого візиту до Італії запланована низка зустрічей.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014
"Благодарен украинским представителям диаспоры за теплую встречу в Милане. Слава Украине!", - написал президент.
фото твиттер порошенка
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Вдячний українським діаспорянам за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні! pic.twitter.com/eNPwkRb4Or
— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014
фото "Твиттер" администрации президента
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