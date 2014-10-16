Порошенко прибыл в Милан и встретился с диаспорой (фото)

18:53, 16 октября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко прибыл в Милан на саммит ASEM. После прибытия глава государства встретился с украинской диаспорой.

Порошенко прибув на саміт в Мілан / фото

После прибытия президент провел встречу с представителями украинской диаспоры в Милане. Об этом он сообщил в своем "Твиттере".

"Благодарен украинским представителям диаспоры за теплую встречу в Милане. Слава Украине!", - написал президент.

фото твиттер порошенка

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