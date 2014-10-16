Порошенко прибыл в Милан и встретился с диаспорой (фото)

Президент Петр Порошенко прибыл в Милан на саммит ASEM. После прибытия глава государства встретился с украинской диаспорой.

После прибытия президент провел встречу с представителями украинской диаспоры в Милане. Об этом он сообщил в своем "Твиттере". Вже в Мілані. В рамках мого робочого візиту до Італії запланована низка зустрічей. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014 "Благодарен украинским представителям диаспоры за теплую встречу в Милане. Слава Украине!", - написал президент. Читайте такжеПорошенко возлагает большие надежды на переговоры с Путиным в Милане Вдячний українським діаспорянам за теплу зустріч в Мілані. Слава Україні! pic.twitter.com/eNPwkRb4Or — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2014

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter