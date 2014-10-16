В рамках реформы МВД ликвидируют УБОП

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. "Не будет УБОП, потому что на сегодня это в большей степени репрессивный аппарат, чем аппарат, который служит в целях защиты граждан. То, что в нем есть полезное и адекватное, все перейдет в криминальный блок", - сообщил министр.

Читайте такжеВиктор Чумак: Мы 23 года ждали от УБОП, прокуратуры и СБУ результатов. Так сколько еще ждать?

Также министр отметил, что "будет ликвидирована транспортная милиция. Будет ликвидирована ветеринарная милиция, целый ряд других подразделений, примерно на 30-40% у нас сократится объем этих должностей для того, чтобы увеличить охрану общественного порядка, увеличить качество следствия, тем более в условиях, когда 1 января прокуратура лишается следственного управления".