Виртуальная поддержка проекта «Новороссия»

Недавно на сайте УНИАН была опубликована статья «Сумеречная зона: Луганск во время перемирия». В этом тексте больше всего задело, что местная молодежь приветствует ЛНР, так как получила возможность бесплатно учиться в захваченных «ополчением» ВУЗах.

Сама будучи жительницей Луганска, вынужденной временно переехать в другой регион страны, понимаю, что из-за отсутствия гарантий безопасности у тех, кто остался, они могут быть не искренни во время общения вживую. Зато (пока в городе еще кое-как работают интернет-провайдеры) они могут выражать свое мнение по тем или иным событиям виртуально. Поэтому, чтобы подтвердить или опровергнуть позицию луганчан относительно ЛНР и проекта «Новороссия», я взялась исследовать один из самых популярных до войны ресурсов - социальную сеть Вконтакте.

Итак, одним из параметров сообществ Вконтакте является указание города и страны в описании сообщества. По запросу «Луганск» найдено 8943 сообщества, которые включают в себя как проукраинские, так и пророссийские группы. Добавив фильтр регионов, и выбрав в нем Украину, получаем 6308 сообществ.

2635 групп не указали в качестве своей страны Украину. Но, профильтровав их по фильтру «Россия», выясняем, что лишь 521 сообщество из более 2,5 тысяч выбрало в качестве «своей» страны РФ.

К слову, отдельно стоит упомянуть и такое сообщество Вконтакте как «АнтиМайдан». На сегодняшний день участников в нем больше, чем жителей Луганска – 518 819 человек (напомню, по состоянию на 1 января 2014 года, по данным Госстата, в Луганске проживало 424 113 жителей). И, применив те же «региональные» фильтры, выясняем, что группу составляют более 250 тысяч россиян и более 230 тысячу краинцев. Причем, луганчан из всех этих людей – чуть больше 14 тысяч.

В то же время, группа под названием «Новороссия», центром которой, по замыслу «властей» ЛНР и должен бы, видимо, стать Луганск, насчитывает и того меньше луганчан – 10 552 человека (в общей массе участников более 280 тысяч).

Собственно, можно сколько угодно рассказывать о поддержке новообразований ЛНР и ДНР местным населением, но даже статистика из социальных сетей свидетельствует – ядро «поддержки» составляют граждане Российской Федерации. В этой связи хочется пожелать только одного – чтобы вместо глобальной сети Интернет в России побыстрее запустили собственную Чебурашку…

Валерия Мирошниченко, Луганск