В СНБО опровергают информацию об окружении в районе Бахмутки: "Там идет бой"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Сейчас там идет бой. Окружением это назвать нельзя, так как туда можно доставить подкрепление, боеприпасы, а также помочь огневым прикрытием", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября около 12.00 террористы напали на блокпост Нацгвардии возле Бахмутки на Луганщине, 1 боец погиб и 5 были ранены.

Сегодня председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что бой под Бахмуткой продолжался всю ночь, есть убитые, раненные и взятые в плен боевиками украинские военные. По данным Москаля, ночью боевики снова обстреляли, а затем окружили местность вблизи 31-го и 32-го блокпостов Нацгвардии в районе Бахмутки, после чего начался бой.

На утро среды, 15 октября, достоверной информации о ситуации нет, но известно, что в окружении оказались 112 бойцов Вооруженных сил и Нацгвардии, сообщал Москаль.

По данным Москаля, ряд раненных и контуженных военных попали в плен, среди них - один командир батальона.

По его мнению, ситуацию там можно охарактеризовать как критическую.

По данным Москаля, попытки представителей ОБСЕ по телефону договориться с руководством террористической организации «Луганская народная республика» о прекращении огня были безрезультатными, боевики так называемого «Войска донского" не подчиняются «ЛНР», а действуют по своему усмотрению.