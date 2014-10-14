Москаль требует дать силовикам Луганщины новые удостоверения - со старыми ездят боевики

Об этом заявил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"Часть сотрудников УМВД, УСБУ и управления Фискальной службы в Луганской области пошла на сотрудничество с террористами ЛНР и была уволена на контролируемой Украиной территорией подразделениями своих служб. Однако, поскольку списков уволенных на блокпостах украинских ВСУ нет, предатели беспрепятственно проезжают их, предъявляя удостоверения, которые у них никто не изъял", - сообщил он.

Читайте такжеВ Луганской области идет жесткий бой на двух блокпостах Нацгвардии - МоскальТаким образом перебежчики углубляются на украинскую территорию для сбора оперативной информации или разведывательно-диверсионной деятельности.

В связи с этим Москаль обратился к министру МВД, глав СБУ и Фискальной службы с просьбой срочно разработать и вручить работникам территориальных подразделений в Луганской области защищенные удостоверения нового образца.

"Таким образом можно существенно снизить количество диверсантов, проникающих на нашу территорию", - заявил председатель Луганской ОГА.