В районах, подконтрольных "ДНР", разрешили голосовать с 16 лет

Об этом сообщаеют Новости Донбасса со ссылкой на Донецкую правду.

"Мы позаимствовали эту норму после референдума в Шотландии. Мы посмотрели и нам понравилось. Люди в нашем регионе взрослеют рано", - сказал глава "ЦИК" боевиков Роман Лягин.

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