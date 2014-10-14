В районах, подконтрольных "ДНР", разрешили голосовать с 16 лет
19:20, 14 октября 2014Политика
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На "выборах" боевиков, которые планируется провести в подконтрольных "ДНР" районах 2 ноября, разрешили голосование с 16 лет.
REUTERS
Об этом сообщаеют Новости Донбасса со ссылкой на Донецкую правду.
"Мы позаимствовали эту норму после референдума в Шотландии. Мы посмотрели и нам понравилось. Люди в нашем регионе взрослеют рано", - сказал глава "ЦИК" боевиков Роман Лягин.
Читайте такжеПорошенко: Выборы в отдельных районах Донбасса должны состояться исключительно по украинскому законодательствуВыборы "глав и депутатов парламентов" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик боевики собираются провести 2 ноября. Согласно закону об особом статусе отдельных районов Донбасса, выборы в органы местного самоуправления должны пройти 7 декабря.
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