В районах, подконтрольных "ДНР", разрешили голосовать с 16 лет

19:20, 14 октября 2014
Политика
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На "выборах" боевиков, которые планируется провести в подконтрольных "ДНР" районах 2 ноября, разрешили голосование с 16 лет.

REUTERS

Об этом сообщаеют Новости Донбасса со ссылкой на Донецкую правду.

"Мы позаимствовали эту норму после референдума в Шотландии. Мы посмотрели и нам понравилось. Люди в нашем регионе взрослеют рано", - сказал глава "ЦИК" боевиков Роман Лягин.

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