Порошенко и Меркель договорились о встрече на саммите Милане

Как сообщает пресс-служба президента страны, в ходе телефонного разговора Петр Порошенко рассказал Ангеле Меркель о принятых сегодня Верховной Радой важных законах, которые приближают Украину к европейским стандартам. "Свыше 20 лет не удавалось это осуществить. Наконец есть политическая воля – и мы предприняли решительный шаг для преодоления еще советского наследия", – подчеркнул президент.

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Президент поблагодарил канцлера за предоставление Германией гуманитарной помощи и поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите AСEM в Милане состоится ряд много- и двусторонних переговоров, посвященных реализации его Мирного плана для Донбасса. По словам Петра Порошенко, в Милане также планируется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.