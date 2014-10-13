Немецкая гуманитарка позволит поселить 4 тыс. беженцев из зоны АТО - Гройсман

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Гердом Мюллером, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

«Гуманитарная помощь Германии позволит нам для людей, которые остались без крыши над головой, построить 4 тыс. мест временного проживания в трех городах: Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Муниципалитеты этих городов готовы сотрудничать. Все необходимые для строительства земли уже выделены, решается вопрос инфраструктуры. Первые домики уже начинают строиться», - сообщил Гройсман.

По его словам, эти домики будут оставаться под управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и смогут использоваться в будущем для развертывания в местах стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что люди в домиках будут жить не больше месяца – до тех пор, пока соответствующие службы не помогут им найти постоянное жилье и работу.

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Из Германии прибыло 745 тонн гуманитарного груза общей стоимостью 7 млн евро. К этому грузу относятся передвижные домики, кухни, стиральные машины, материалы для восстановления разрушенных зданий, генераторы, цистерны для воды и дизельного топлива, обогревательные приборы, а также одеяла, одежда, кровати, медицинские материалы, предметы гигиены и др.

Еще почти на 3 млн евро, выделенных Германией, будут приобретены другие товары в Украине.