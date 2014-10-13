Порошенко возлагает большие надежды на переговоры с Путиным в Милане

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Ренци подтвердил приглашение Порошенко принять участие в саммите форума «Азия-Европа (АСЕМ)», который будет проходить 16-17 октября в Милане. Порошенко поблагодарил Ренци за приглашение и отметил, что Милан должен стать городом, в котором могут быть достигнуты важные договоренности по реализации Мирного плана.

Он подчеркнул, что сегодня ключевым приоритетом для достижения мира на Донбассе является контроль за украинско-российским участком границы и его закрытие для поставок наемников, оружия и тяжелой техники.

Кроме этого, президент отметил, что любые местные выборы должны проходить в соответствии с действующим украинским законодательством, учитывая недавно принятый Верховной Радой Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

По мнению Порошенко, проведение местных выборов возможно при условии двустороннего прекращения огня и предоставления полноценного доступа международным наблюдателям ОБСЕ для мониторинга ситуации.

Читайте такжеВ СБУ надеются, что встреча Порошенко с Путиным поможет освободить заложников на ДонбассеРенци информировал о программе и запланированных мероприятиях, проведение которых предусматривается в рамках форума АСЕМ.

Собеседники договорились дать соответствующие поручения относительно максимально эффективной подготовки украинско-итальянских встреч для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Порошенко заявил, что на саммите AСEM в Милане состоится ряд много- и двусторонних переговоров, посвященных реализации нашего Мирного плана.

"На следующей неделе я отправляюсь в Италию, в Милан. Там состоится ряд много- и двусторонних переговоров, посвященных реализации нашего Мирного плана. Там должна состояться наша встреча с Путиным. С одной стороны – руководители ЕС и ряда европейских стран вместе с президентом Украины. С другой – президент Российской Федерации. Я не имею никаких иллюзий - это будут непростые переговоры. Но я к ним готов. Моя цель – нерушимая независимость страны, ее территориальная целостность, неприкосновенность границ, восстановления мира. Если мы добьемся полного прекращения огня, вывода российских войск и техники, установления контроля над границей, то откроется понятный и необходимый путь к политическому урегулированию", - подчеркнул президент.