На следующей неделе может состояться встреча Порошенко и Путина

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. "На следующей неделе состоится визит президента РФ в Италию для участия в саммите АСЕМ, в этой связи планируется ряд встреч с западными партнерами, на которых украинская тематика будет ключевой", - отметил помощник, передает ТАСС.

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По его словам, администрация Кремля "сейчас этим и занимается - прорабатывает возможные контакты". "Не исключена встреча и в "нормандском формате" - Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко", - подчеркнул помощник.

В свою очередь заместитель председателя администрации президента Валерий Чалый также допустил, что 16-17 октября в Милане пройдет четырехсторонняя встреча президентов Украины, России и Франции Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Не исключаем, что следующая встреча, именно "в нормандском формате", может состояться в Милане 16-17 октября", - сказал Валерий Чалый, добавив, что может быть "более расширенный формат обсуждения проблематики".