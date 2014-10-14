Рада может распустить группу "За мир и стабильность": ее покинул еще один депутат
Турчинов поручил проверить основания для роспуска этой группы.
Народный депутат Украины Лев Миримский вышел из состава группы “За мир и стабильность”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил на заседании парламента.
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Он отметил, что в связи с выходом Миримского дает поручение Секретариату Верховной Рады “проверить численность этой группы, и если численность меньше установленной Регламентом (ВР), то должен предоставить информацию о роспуске депутатской группы”.
Как известно, численность депутатской группы должна быть не меньше, чем количество народных депутатов в наименьшей по количеству фракции в начале работы нынешней Верховной Рады, то есть фракции КПУ.