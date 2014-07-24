Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Турчинов сказал: “Как известно, по результатам выборов в Верховную Раду седьмого созыва на основании Регламента ВР была сформирована депутатская фракция Коммунистической партии Украины в количестве 33 народных депутата. На 1 июля 2014 года эта фракция сократилась до 23 депутатов, что значительно меньше, чем минимальное количество во фракции. В связи с этим и на основании ч. 4 ст. 60 Регламента, объявляю о роспуске депутатской фракции Коммунистической партии Украины в Верховной Раде седьмого созыва".Председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о роспуске фракции КПУ в парламенте. При этом в заседании объявлен перерыв до 11:00.

Читайте такжеДепутаты устроили драку в Раде из-за СимоненкоТакже Турчинов подчеркнул: "Это историческое событие. И я надеюсь, что больше коммунистической фракции в украинском парламенте не будет”.

Эту речь Турчинова депутаты от коалиции встретили аплодисментами.