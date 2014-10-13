The Telegraph: Россия занимается "ликвидацией" самой уважаемой правозащитной группы

Об этом сообщает Том Парфитт в своей статье «Россия занимается «ликвидацией» самой уважаемой правозащитной группы», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Министерство юстиции России предпринимает шаги для закрытия самой уважаемой группы по защите прав человека в стране, что, по словам критиков, является одной из недавних попыток задушить критику Кремля.

Министерство обратилось в Верховный суд страны, чтобы «ликвидировать» «Мемориал», который известен своим скрупулезным документированием сталинских репрессий, а также освещением жестокого обращения с гражданским населением в Чечне и других нарушений прав человека.

Осажденная либеральная оппозиция России с недовольством отреагировала на узаконенное нападение на «Мемориал», который в последние годы был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.

Судебное ходатайство было показано в пятницу, когда премия мира была присуждена пакистанским и индийским участникам кампании по борьбе за права детей, Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатьярти.

В тот же день, подконтрольный государству российский телеканал НТВ показал клеветническую программу о «Мемориале», предполагая, что сотрудники организации помогали террористам.

Читайте такжеWashington Post: российские олигархи боятся, что Путин отберет их капиталы для борьбы с Западом«Мемориал» часто подвергает резкой критике правительство России, а в августе написал Владимиру Путину, президенту России, призывая его «немедленно прекратить агрессию России против Украины».

Это подчеркивало, что российские военнослужащие «непосредственно участвовали в военных действиях» на востоке Украины, что Кремль отрицает.

Сергей Пархоменко, один из лидеров антиправительственных уличных протестов в России в 2011 и 2012, сказал, что это была преднамеренная попытка дискредитировать группу.

Работа «Мемориала» по защите прав человека в течение последней четверти века воспринимается российскими властями сегодня, как, «угроза, как то, что связано с риском разоблачения», сказал он радиостанции Эхо Москвы.

«Для них, деятельность «Мемориала» кажется чем-то вредным и опасным», добавил г-н Пархоменко. «И, наверное, они правы - правы в том смысле, что да, это правда, «Мемориал» всегда рассматривал действия политических структур, которые строят свое влияние на ограничении демократических прав и свобод, как нападение на человека».

Орландо Файджес, британский историк, который работал в тесном сотрудничестве с организацией над своей книгой о жизни в Советском Союзе в 1930-е годы, «Шептатели», также высказался против такого решения. «Нет! Нет! Нет!» Путин хочет запретить «Мемориал» - голос памяти сталинских жертв», написал он.

В интервью The ​​Telegraph позже он добавил: «Это еще один акт устрашения, направленный против «Мемориала», наряду с предыдущими, такими как попытка, заставить их зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

«Мотивация очевидно враждебная».

Г-н Файджес сказал, что думал, будто организация была мишенью из-за ее исторической работы по сохранению памяти о жертвах сталинского террора.

Владимир Путин, президент России, был обвинен в растущем подавлении инакомыслия и свободы слова после его возвращения в Кремль в 2012 году.

В том же году, он одобрил новый закон, согласно которому группы гражданского общества, которые получают иностранное финансирование - в том числе «Мемориал» - вынуждены зарегистрироваться и идентифицировать себя как «иностранных агентов», термин, который имеет сильное сходство со шпионажем на русском языке.

С тех пор, парламент ввел запрет на «гей-пропаганду среди несовершеннолетних», закон, который дает правительству полномочия блокировать веб-сайты без объяснения причин, закон, который обязывает популярных блоггеров регистрироваться в правительственных органах и законодательство, которое ужесточает наказания за несанкционированные акции протеста.

Ранее в этом году, после незаконного преследования, несколько человек были приговорены к тюремному заключению за участие в антипутинских протестах в 2012 году, когда протестующие столкнулись с полицией.

Между тем, Алексей Навальный, борец с коррупцией и оппозиционный политик, находится под домашним арестом, пока ожидает суда по сомнительному обвинению в мошенничестве, и один из его союзников ищет политического убежища в Великобритании после того, как его обвинили в хищении.

«Мемориал» был создан в 1989 году, до распада Советского Союза, как объединение региональных групп, сосредоточенных на «историческом образовании» и записи наследия тоталитаризма. Позже прибавилось ответвление в области прав человека, которое стало очень известным во время войн в Чечне в 1990-х и начале 2000-х годов, благодаря документированию жестокого обращения российских солдат с гражданским населением.

Группа привлекла растущую официальную враждебность в последние годы, и на нее часто указывали в националистических СМИ как на «пятого обозревателя» для Запада.

Два года назад на фасаде их штаб-квартиры нарисовали граффити: «Иностранный агент! ♥ США».

Группа одержала редкую победу в суде, когда Олег Орлов, глава правозащитной группы «Мемориала», был оправдан по обвинению в клевете на Рамзана Кадырова. Г-н Орлов сказал, что поддерживаемый Кремлем лидер Чечни несет ответственность за убийство Натальи Эстемировой, активистки «Мемориала», которая была убита в 2009 году.

Министерство юстиции не называет причины ходатайства для закрытия «Мемориала», но члены группы сказал, что предлог - это «абсолютно необоснованная» интерпретация того, как должны быть зарегистрированы региональные группы в рамках общей организации.

«Это можно описать только как посягательство на [наши] права и удар правового государства», сказал Никита Петров, заместитель председателя Мемориала. «Это абсурд, и покушение на здравый смысл». Верховный суд рассмотрит запрос на «ликвидацию» 13 ноября.