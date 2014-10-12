Вчера в Северодонецке гремели взрывы
10:25, 12 октября 2014Политика
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Вчера вечером в Северодонецке Луганской области прогремели два взрыва.
Вечером в Северодонецке было неспокойно / sed-rada.gov.ua
Как сообщает "Информатор", взрывы раздавались с 21:40 по 21:45.
Судя по звуку, взрывы произошли недалеко от города. О причинах инцидента и других подробностях пока ничего не известно.
Читайте такжеВ Донецке весь день раздаются мощные взрывы и залпы, есть жертвыКак сообщал УНИАН, 10 октября Президент Украины Петр Порошенко посетил Северодонецк. Во время выступления в рамках визита он призвал создать в городе постоянную военную бригаду.
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