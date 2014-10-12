Вчера в Северодонецке гремели взрывы

Как сообщает "Информатор", взрывы раздавались с 21:40 по 21:45.

Судя по звуку, взрывы произошли недалеко от города. О причинах инцидента и других подробностях пока ничего не известно.

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