СМИ: В Крыму осталось 25 рабочих машин "скорой помощи"

Об этом сообщил "министр здравоохранения" оккупационного правительства Крыма Александр Бахарев на заседании профильного комитета "Государственного совета Республики Крым", сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на Крым-медиа.

По его словам, крымский автопарк «скорых» составляет 500 автомобилей. Большинство из них служат уже более 5-10 лет.

«Скорая помощь через четыре года – это уже не машина, собственно говоря», — отметил Бахарев.

Читайте такжеВ Крыму не осталось украинских школ - "министр образования"Он сообщил, что в российской программе модернизации здравоохранения заложены средства на покупку 160 автомобилей «скорой помощи», в том числе 60 реанимобилей.

В марте СМИ сообщали об отказе Министерства здравоохранения Украины поставить скорые на оккупированную территорию.