В СНБО рассчитывают на прекращение огня на Донбассе со следующей недели (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Мы рассчитываем, что следующая неделя будет решающей в процессе выполнения режима прекращения огня. Во-первых, это прекращение огня. Далее - это освобождение заложников, которые находятся у террористов. Это отвод тяжелых вооружений и установление контроля за украинско-российским государственным рубежом. Мы надеемся, что движение в этом направлении будет», - отметил Лысенко.

По его словам, в случае прекращения огня не только на территории Донбасса, но и с территории России Украина начнет обустраивать госграницу, что позволит сократить количество помощи от РФ террористам.

Читайте такжеБоевики обстреляли украинских пограничников - погиб один военный«Если российская сторона отводит свои вооруженные силы, а также прекращает обстреливать с границы территорию Украины, это позволит нам установить контроль (на границе - УНИАН). Чтобы из-за границы не получали вооружение, подготовленных боевиков, террористов», - сказал Лысенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова выполнять Минские договоренности в случае такого же соблюдения требований со стороны так называемых «ДНР» и «ЛНР».

По словам Лысенко, на этой неделе было зафиксировано уменьшение количества обстрелов.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, стороны обязуются отвести тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

На востоке Украины боевики и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.