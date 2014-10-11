За сутки боевики 30 раз обстреливали позиции украинских военных

Ночью боевики из зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Счастья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Кроме того, в 4.15 был обстрелян блокпост украинских сил возле Станично-Луганского. Минометный огонь велся по Марьинке и позициям в районе кургана Могила Острая.

Всего за сутки совершено более 30 обстрелов, они локализованы в двух районах - возле Дебальцево и Счастья.

Обстановка в Мариуполе и других районах стабильная и находится под контролем сил АТО, говорится в сообщении.