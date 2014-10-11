Глава боевиков «ДНР» обещает с сегодняшнего дня придерживаться "режима тишины"

Премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о введении "режима тишины" с субботы в Донбассе и начале отвода артиллерии и тяжелой техники через пять дней, сообщает РИА Новости.

"С сегодняшнего дня должен наступить "режим тишины", — сказал он на брифинге.

"После того, как он продлится пять дней, начнется отведение артиллерии и тяжелой техники", — добавил Захарченко.

Мэрия Донецка в субботу сообщила, что при обстрелах в городе в пятницу трое мирных граждан погибли, еще четыре человека были ранены. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в центре Донецка звучат мощные взрывы.

Напомним, за минувшие сутки боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО, самые ожесточенные бои продолжались в районе Счастья и Дебальцево в Луганской области.