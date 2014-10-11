Суд по делу летчицы Савченко, очевидно, будет закрытым - адвокат

Очередное судебное заседание по делу заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко, очевидно, будет закрытым.

Об этом в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин.

По-видимому, суд по Наде 13-го точно будет закрытым. Никого не пустят. Есть инфа, что Надю не привезут.Главное-обеспечить допуск мамы в СИЗО — Mark Feygin (@mark_feygin) 11 Жовтень 2014

«Очевидно, суд по Наде 13-го точно будет закрытым. Никого не пустят. Есть инфа, что Надю не привезут. Главное - обеспечить допуск мамы в СИЗО», - отметил адвокат.

13 октября российский суд должен рассмотреть жалобу защиты Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

Фейгин заявил, что Следственный комитет РФ «отказался приобщать адвокатские опросы Тараса Синяговского». «Основания дикие. К праву отношения не имеют», - подчеркнул адвокат. По его словам, «по мнению СК, собранные защитой доказательства невиновности Савченко не имеют юридической силы».

Другой адвокат Савченко Николай Полозов заявил в Twitter, что постановление СК РФ об отказе в привлечении доказательств невиновности Савченко защита обжалует в судебном порядке в ближайшее время.

Постановление СК РФ об отказе в приобщении доказательств невиновности Савченко защита обжалует в судебном порядке, в самое ближайшее время. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 11 Жовтень 2014

Ранее российский правозащитный центр «Мемориал» признал Савченко политзаключенной.

Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее отправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву. Ей назначена психиатрическая экспертиза.

26 сентября Басманный райсуд Москвы перенес рассмотрение жалобы защиты Савченко на 13 октября.