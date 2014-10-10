Надежду Савченко официально признали политзаключенной - адвокат

12:18, 10 октября 2014
Политика
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Надежда Савченко официально признана политзаключенной. 

facebook.com/OZON.monitoring

Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее адвокат Марк Фейгин. 

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"Надежда Савченко официально признана политзаключенной решением ПЦ "Мемориал". Следующий шаг - международный статус", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома появилась петиция в поддержку Надежды Савченко.

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