Надежду Савченко официально признали политзаключенной - адвокат
12:18, 10 октября 2014Политика
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Надежда Савченко официально признана политзаключенной.
Адвокат Савченко сообщил, что его подзащитную признали политзаключенной / facebook.com/OZON.monitoring
Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее адвокат Марк Фейгин.
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"Надежда Савченко официально признана политзаключенной решением ПЦ "Мемориал". Следующий шаг - международный статус", - говорится в сообщении.
Надежда Савченко официально признана политзаключённой решением ПЦ "Мемориал". Следующий шаг - международный статус.
— Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Жовтень 2014
Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома появилась петиция в поддержку Надежды Савченко.
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