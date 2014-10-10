В Крыму не осталось украинских школ - "министр образования"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "министра образования" оккупационных властей Наталью Гончарову.

По ее словам, спрос на преподавание на украинском языке в крымских школах резко падает.

"Родительский спрос, потому что только родители могут определить язык обучения для своего ребенка, на украинский язык резко сокращается. Идет тенденция на сокращение, и тут это право родителей", - сказала Гончарова.

Так, по ее словам, на сегодня в республике не осталось школ полностью с украинским языком обучения, а украинские классы остались только в 20 школах.

Читайте такжеУкраина сообщила ОБСЕ об ухудшении положения нацменьшинств в оккупированном Крыму"У нас есть в 20 школах классы с украинским языком обучения, где все предметы ведутся на украинском языке", — подчеркнула министр.

Как известно, Россия проводит на оккупированной территории политику тотальной русификации. Оккупанты законодательно запретили украинским и крымскотатарским школьникам получить полное среднее образование на родном языке.

Крымскотатарские активисты сообщают также о преследовании школьников, разговаривающих не на русском.