На сайте Белого дома появилась петиция в поддержку Надежды Савченко

На сайте Белого дома появилась петиция с призывом к США использовать все законные средства для освобождения украинской лётчицы Надежды Савченко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеСавченко запугивают большим сроком и запретили вести дневник – адвокат

«Используйте все законные средства, чтобы освободить украинскую лётчицу Надежду Савченко, которая является политическим узником кремлевского режима. Россия прибегает к методам КГБ проведению принудительных психиатрических экспертиз в попытке сломать дух тех, кто нелоялен к ее авторитарному режиму», – говорится в сообщении.

Петиция должна до 29 октября собрать не менее 100 тысяч подписей, чтобы администрация президента США Барака Обамы была обязана рассмотреть ее.

Петицию может подписать гражданин любой страны, не только США.

Администрация президента США обязалась рассматривать и давать ответ на гражданские петиции, обнародованные в специальном разделе сайта Белого дома, если они набирают определенное число подписей за определенное время. Ответ не должен заключаться в исполнении требований петиции.

24 сентября адвокаты Савченко заявили, что ее вывезли из Воронежского СИЗО в неизвестном направлении. После этого российские следователи заявили, что украинская лётчица, которую удерживают под арестом в России, пройдет психиатрическую экспертизу в Москве. Спикер Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что проведение экспертизы является «привычной процедурой», в соответствии с российским законодательством, в случаях совершения «серьезных преступлений».

Читайте такжеСавченко может стать жертвой "карательной психиатрии" - адвокат

В прошлом месяце защита Савченко заявляла, что их клиентка выступила против психиатрического осмотра.

Савченко принимала участие в антитеррористической операции как доброволец и попала в плен к сепаратистам в Луганской области. В июле стало известно, что ее задержали российские силовики.

Савченко обвиняют в причастности к убийству российских журналистов. По ходатайству следствия судом в отношении Савченко избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.