В Украину едет гуманитарный конвой из Варшавы

Волонтеры из Польши направили гуманитарную помощь в зону АТО.

Помощь собирали местные жители и частные фирмы, передает hromadske.tv. Читайте такжеГрузовики с гуманитарной помощью из Германии прибыли в логистический центр под Киевом Среди гуманитарной помощи - средства личной гигиены, теплые вещи, а также целокс, жгуты и специальный заказ для батальона "Айдар" - тепловизор.

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