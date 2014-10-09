В Украину едет гуманитарный конвой из Варшавы
02:01, 09 октября 2014Политика
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Волонтеры из Польши направили гуманитарную помощь в зону АТО.
В Украину едет гуманитарный конвой из Варшавы
Помощь собирали местные жители и частные фирмы, передает hromadske.tv.
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Среди гуманитарной помощи - средства личной гигиены, теплые вещи, а также целокс, жгуты и специальный заказ для батальона "Айдар" - тепловизор.
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